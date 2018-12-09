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20 ديسمبر.. هيفاء وهبي تحيي حفلا في الإسكندرية

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20 ديسمبر.. هيفاء وهبي تحيي حفلا في الإسكندريةهيفاء وهبي

تقيم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاٌ بفندق راديسون بلو الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك

يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر من الشهر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال النجمة هيفاء كان مسلسل

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"لعنة كارما"، الذي عُرض ضمن ماراثون رمضان الماضي، وشاركها البطولة فارس رحومة، زكي فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، نورين كريم، و من تأليف عبير سليمان و إخراج خيري بشارة.

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