20 ديسمبر.. هيفاء وهبي تحيي حفلا في الإسكندرية

هيفاء وهبي
تقيم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاٌ بفندق راديسون بلو الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلكيوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر من الشهر الجاري.
يذكر أن آخر أعمال النجمة هيفاء كان مسلسل
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