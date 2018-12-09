بالصور ..شيريهان من حفل عيد ميلادها "قلبي بيشكركم"

شيريهانكتبت - إيمان العوضي
شاركت الفنانة شيريهان جمهورها لحظات احتفالها بعيد ميلادها، فنشرت صورًا لها من الحفل ووجهت الشكر لمحبيها وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت شريهان بالصور وسط الشموع التي تحمل صورتها و الورود والهدايا المحملة بالمزيد من الحب والتقدير لها، وعلقت قائلة: "شكرًا لكل من أرسل لي معايدة في يوم
يذكر أن الفنانة الاستعراضية شريهان تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بسبب حلول عيد ميلادها ال53، حيث تلقت العديد من التهاني من العديد من نجوم الوسط الفني، بالإضافة للكثيرين من جمهورها ومحبيها.
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