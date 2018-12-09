شاكيرا تُواجه اتهامات مِن السلطات الإسبانية بالتهرّب مِن الضرائب

تواجه المغنية الكولومبية شاكيرا، اتهامات من السلطات الإسبانية بالتهرب من الضرائب، وإخفاء ما يقرب من 15 مليون يورو.

وذكر تقرير لصحف إسبانية أن الادعاء العام في إسبانيا أمضى ما يقرب من سنة في تحقيقات مكثفة بشأن شاكيرا، وتوصلت التحقيقات إلى أن شاكيرا خدعت سلطات جمع الضرائب وتهربت من دفع مبلغ 14,5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.

ومن المفترض أن يقدم الادعاء العام الاتهامات الرسمية إلى القضاء خلال الأيام المقبلة، والتي تضم 3 تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي لكل من السنوات الضريبية الثلاث المذكورة.

ويرجع السبب إلى عدم تسجيل شاكيرا نفسها كمقيمة بشكل كامل في إسبانيا خلال تلك الفترة، وكان يتعين عليها دفع الضرائب عن هذه الفترة إلا أنها سجلت نفسها في عام 2015 فقط، وأكدت أنها كانت تقيم قبلها في جزر البهاما، وهو ما اعتبره ممثلو الادعاء شكل من أشكال التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية.

وينص القانون في إسبانيا على أن الأشخاص الذين يقيمون في إسبانيا لمدة تزيد على 183 يوما يجب أن يسجلوا أنفسهم كمقيمين دائمين وأن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم بشكل كامل.

وأكد المتحدث باسم المغنية الكولمبيه أنها لا تدين بأي أموال لسلطات الضرائب الإسبانية، وشدد على أنها اتبعت نصيحة مستشاريها الماليين، مع استعدادها للتعاون مع السلطات الإسبانية من أجل حل هذه الخلافات.