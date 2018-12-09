السلطات الفرنسية تُطلق سراح المغربي سعد لمجرد بشكل مُؤقّت

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل مؤقت بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية.

ونشر صديق سعد لمجرد عبر حسابه على Instagram صورة لهما معا بعد إطلاق سراح لمجرد من الحبس، وظهر لمجرد بصحة جيدة وسط أصدقائه.

يذكر أن إحدى المحاكم الفرنسية أصدرت حكما بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب فتاة، وصدر الحكم الثلاثاء 18 أيلول، إذ تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت في قضيته.

كانت المحكمة أطلقت سراح سعد لمجرد مؤقتا بكفالة مالية، بعد أن تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية لاتهامه باغتصابه فتاة في مدينة "سان تروبيه"، بسبب الشكوى التي تقدمت بها الضحية.

واتهمت الفتاة سعد لمجرد بالاعتداء جنسيا عليها، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب.

واتهم المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية وتم اعتقاله بسببها لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.