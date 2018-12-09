أحمد عز يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"

يستعد الفنان أحمد عز لإطلاق لحيته من جديد لتصوير الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق" هذا مع أعلنه عز للايف ستايل موضحا أنه لا يحب وضع لحية صناعية على وجهه حتى يصدق الجمهور الشخصية خاصة أن الجزء الأول من أولاد رزق كان بلحية طبيعية وأيضا في مسلسل أبو عمر المصري وسوف يبدأ عز تصوير أولاد رزق في بداية العام الجديد مع المخرج طارق العريان والتي تربطه صداقة قوية مع عز منذ فترة