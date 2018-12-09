الفنانة الشابة أسماء جلال تنتظر عرض فيلمها الجديد" 122"

تنتظر الفنانة الشابة أسماء جلال عرض فيلم 122 مع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي وهو من أفلام الرعب المصرية المقرر عرضها خلال الفترة القادمة في دور العرض وسط ترقب من المشاهدين أسماء تصور حاليا مسلسل سيت كوم حشمت في البيت الأبيض مع بيومي فؤاد وتقوم بتصوير مسلسل 3 ورقات مع الفنان أحمد عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن أسماء جلال ظهرت عدد من المسلسلات منها نسر الصعيد ، كإنه إمبارح ومسلسل الأب الروحي