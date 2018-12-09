الفنانة منة فضالي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية

كشفت الفنانة منه فضالى، من خلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لأزمة صحية جعلتها طريحة الفراش لمدة يومين.

وتحدثت "فضالي"، عن وعكتها الصحية قائلة: "كنت بموت بقالى يومين حرارتى مبتنزلش المهم الحمدلله إن الواحد كل شويه بيتأكد إنه صح إن مفيش حاجه اسمها عشره وعيش وملح".

وقالت "أنا أعمل لغيرى لكن غيرى عمرى ما حلاقيه جنبى إلا لو فى مصلحة، وأن المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شويه ناس متستهلش حتى تبص فى وشوهم قليلين قوى اللى اهتمو يسالو عليا وعلي صحتي لكن آلـ١٠٠٠٠٠ اللى عندى واللى ملهومش أى لازمة غير أنهم يتفرجوا عليا وفالحين بس يقولولي واو ايه الجمال ده ايه الطعامه والشياكه دي ناس منافقه كذابه حتعيشو وتموتو كده الحمد لله اني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطه بحب الكل وبحب الخير للناس كلها ومش حتغير بس مع اللي يستاهل".

وأضافت: "ربنا كبير والدنيا عيشه وقتيه الدوام لله صحيح أنا ممثلة وبلبس لبس مش محتشم ساعات لأن ده شغلى بس كفاية إنى مش بأذى حد ولا عمرى شمت فى حد اتفرجو عليا قوى واحقدوا أوى وغيروا أوى أوى بس عيشوا ضمركم مرتاح زييى لو عرفتم".

واختتمت: "طبعا بعد البوست ده حلاقى تليفونات ورسايل بالهبل أحب أطمنكم آخركم عندى إنى اتفرج عليكم، كنت فاكره إن الحب اللى بيكسر طلع فى أهم من الحب العشره والعيش والملح اللى متعرفوش عنه حاجة.. اخص".