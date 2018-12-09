شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأجيل العرض المصرى المشارك بمهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية تأجيل عرض "الساعة الأخيرة"، المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ20 من أيام قرطاج المسرحية إلى يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر بدلاً من الإثنين الموافق 10 ديسمبر، حيث يقدم العرض مرتين فى نفس اليوم على المسرح البلدى بتونس العاصمة، الأولى فى تمام الثالثة عصرًا، والثانية فى تمام السابعة مساء، وذلك لأن المسرح الذى تم اختياره فى البداية هو مسرح الفن الرابع وهو غير مناسب للعرض.

عرض "الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، ويتناول العرض حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما.. العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفى، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبد المنعم.