شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية تقدم "جويف" عن التعايش بين اليهود والمسلمين في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعد مسرحية "جويف" للمخرج حمادي الوهايبي وبطولة حسام الغريبي، فاتحة المهدوي، محمد السايح، فاتن بلحاج عمر، يسرى عيّاد ،هيبة العيدي، من ضمن العروض المهمة المتوقع حضورها عدد كبير من المسرحيين والجمهور بمهرجان أيام قرطاج المسرحية المقام حالياً.

المسرحية تتناول شكل حياة اليهود في تونس ما بعد يوم 14 يناير وهو يوم الثورة التونسية من خلال حكاية ميمون التونسي اليهودي الذي يحاول إقناع مجموعة من يهود تونس بضرورة المغادرة إلى اسرائيل، إذ أن الوضع صار غير آمن بالبلاد إلا أن دليلة، الفتاة اليهودية الثائرة، ذات النزعة الوطنية، تعارضه و تتمسك بالبقاء رغم المضايقات التي يتعرضون لها أحيانا.

العمل كما أكد مخرجه لليوم السابع، يغوص في المسكوت عنه ويحاور موضوعا حساسا وهو مكانة اليهود في تونس اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وعن الجنسية والعرق والدين والوطنية والانتماء، ومن خلال الغوص في تاريخ الشخصيات نفتح أبوابا على جملة من المفاهيم الخاطئة لخلخلة المسلمات و كشف المستور، كما يطرح تساؤلات حول ماذا يعني أن تكون يهوديا في وطن أغلبيته مسلمون؟ هل لك في هذا الوطن نصيب كما للبقية؟ هل قدرك أن تبقى في دائرة الريبة و التوتر أم لك أن تنطلق في رحاب التعايش و التسامح؟