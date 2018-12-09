الفنانة إليسا تكشف عن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي

كشفت الفنانة إليسا خلال مشاركتها في ندوة "نساء في الخطوط الأمامية" في مؤتمر wolf في الأردن,عن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي.

وقالت إليسا,إن شقيقتها أجرت فحوصات طبية بعد فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني" واكتشفت إصابتها هي الأخرى بالسرطان، وأنها بدأت مرحلة العلاج وإجراء عملية جراحية.

وأوضحت إليسا أن الطبيب المعالج لها ولشقيقتها شك في وجود جينات وراثية للمرض وطلب منهما إجراء فحوصات للتأكد من الأمر ولكن النتائج كشفت عكس ذلك.

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بحل الخلافات بينها وبين شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، واستعدادها لتقديم مشاريع فينة جديدة.

جاءت تصريحات إليسا من خلال مقطع فيديو نشره مدير شركة "روتانا ", سالم الهندي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أكدت فيها أنها أصبحت سعيدة الآن بعد اللقاء الذي جمعها مع سالم الهندي، وأكدت على أنه لا يرفض لها طلب، وحقق لها كل ما كانت تتمناه".