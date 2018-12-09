منى هلا تكشف عن صفة واحدة تجمعها بفتاة الليل في "ليل خارجي"

أكّدت منى هلا أن شخصية "توتو" فتاة الليل التي جسدتها في فيلم "ليل خارجي" تشبهها في صفة واحدة وهي رفضها سطوة الذكور عليها، وهو ما كانت تعاني منه الشخصية وكانت تتعامل معه في نفس الوقت بذكاء.

وأضافت منى هلا لـ"صدى البلد": "في ما عدا هذه الصفة فإن الشخصية لا تشبهني في شيء وبخاصة أنها كانت تعاني من الفقر، وهو ما دفعها إلى هذا الطريق غير الشرعي من أجل كسب المال".

وشاركت منى هلا في بطولة الفيلم مع كريم قاسم وشريف دسوقي وأحمد مالك وبسمة، وتأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.