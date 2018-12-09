إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمعها بالنجمة التركية مريم أوزرلي

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة تجمعها بالنجمة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هيام بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "حريم السلطان". وظهرت إيمي في الصورة برفقة أوزرلي والإعلامية بوسي شلبي أثناء الاحتفال بوجودها في القاهرة. وزارت مريم أوزرلي موقع تصوير فيلم محمد إمام الجديد "لص بغداد"، بعد آخر أفلامه "ليلة هنا وسرور" مع ياسمين صبري.

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