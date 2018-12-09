رانيا يوسف تُوجِّه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وجهت من خلاله رسالة قوية لنقابة الممثلين ونقيبها الفنان أشرف زكي، وذلك بعد أزمتها الأخيرة بشأن فستانها الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت الفنانة: "كل الشكر لنقابة الممثلين التي ساندتني في أزمتي الأخيرة، ونقيب الممثلين أشرف زكي أيضًا.. أشكر المحامي الكبير شعبان سعيد، وهو محامي النقابة الذي كلفه أشرف زكي بحضور التحقيقات التي أجريت في مكتب النائب العام".

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم "عش الدبابير" الذى تشاركها البطولة فيه سارة سلامة وأحمد سلامة وإخراج عادل الأعصر.