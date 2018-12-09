وفاة مدير المسرح الكوميدي أحمد السيد إثر تعرّضه لأزمة صحية شديدة

القاهرة - إسلام خيري
تُوفّي قبل قليل الفنان والمنتج الفني أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي، بعد فترة من المعاناة مع المرض.
وأكدت نقابة السينمائيين الخبر الذي أثار موجة من الحزن بين أصدقائه في الوسط الفني.
وتعرّض المنتج الفني أحمد السيد لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية دخل على أثرها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.
تخرّج أحمد السيد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية والدرامية.
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