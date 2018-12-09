تعرف على سبب بكاء الفنانة شيرين خلال حفل غنائي في الكويت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب من حفلها الأخير في دولة الكويت وهي تبكي على المسرح.

شيرين وجهت كلامها إلى الجمهور قائلة لهم: "معلش النهاردة أبويا واحشني شوية فسامحوني.. حلمت بيه لما جيت الكويت"، لتنهمر في البكاء وسط هتافات وتصفيق من الجمهور.

شيرين طرحت منذ حوالي شهرين ألبومها "نساي" الذي أثير حوله الكثير من الجدل بسبب الدعوى التي أقامتها ضدها شركة نجوم ريكوردز تتهمها فيها بعدم الالتزام بالعقد المبرم بينهما وتطالبها برد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تقاضته شيرين نظير تسجيل ثلاثة ألبومات لم تنفذ منها إلا واحداً فقط.