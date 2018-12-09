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القاهرة - لايف ستايل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب من حفلها الأخير في دولة الكويت وهي تبكي على المسرح.
شيرين وجهت كلامها إلى الجمهور قائلة لهم: "معلش النهاردة أبويا واحشني شوية فسامحوني.. حلمت بيه لما جيت الكويت"، لتنهمر في البكاء وسط هتافات وتصفيق من الجمهور.
شيرين طرحت منذ حوالي شهرين ألبومها "نساي" الذي أثير حوله الكثير من الجدل بسبب الدعوى التي أقامتها ضدها شركة نجوم ريكوردز تتهمها فيها بعدم الالتزام بالعقد المبرم بينهما وتطالبها برد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي تقاضته شيرين نظير تسجيل ثلاثة ألبومات لم تنفذ منها إلا واحداً فقط.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب بكاء الفنانة شيرين خلال حفل غنائي في الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .