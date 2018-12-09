تعرف على موقف الفنانة يسرا بشأن اعتزالها الحياة الفنية

تطرقت الفنانة المصرية يسرا إلى موضوع اعتزالها خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

وأجريت معها المقابلة أثناء توجهها بالسيارة إلى مكان عرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج الراحل يوسف شاهين في إطار مهرجان مراكش السينمائي حيث تم تكريمها.

ورداً على السؤال عما إذا كانت تفكر في الاعتزال، نفت ذلك نفياً تاماً، وأشارت إلى أنها لن تعلن اعتزالها بشكل علني.

وعلقت: ""حبعد وحنشغل في حياتي... عمري ما حقول إني اعتزلت". ورأت أن الفن قدّم لها تماماً كما أحبته وقدمت له.

وقد تم استقبالها في مكان العرض على أنغام أغنية "3 دقات" بحضور أصدقائها الفنانين ليلى علوي وباسم سمرة وبشرى.

ويشار إلى أن يسرا فاجأت الجميع مؤخراً بظهورها على السجادة الحمراء لهذا الحدث مرتدية فستاناً غريباً بتصميمه حيث تألف من قسمين مختلفين تماماً أحدهما عن الآخر.