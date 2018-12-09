شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران: تكريمي في مهرجان أيام قرطاج المسرحية شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تكريمه بمهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ20 التقى ”الخليج 365” الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى حيث قال فى تصريح خاص: "مهرجان أيام قرطاج المسرحية منظم بشكل رائع وهذا المهرجان من أقدم المهرجانات العربية وهو مهرجان راسخ"، مضيفًا: "بين مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى وبين مهرجان أيام قرطاج المسرحية تعاون وثيق وسوف نتبادل الخبرات والورش والضيوف والعروض المهمة من خلال بروتوكول تعاون".

وأوضح مهران أنه معجب جدًا بمدينة الثقافة والفنون الجديدة بتونس بما فيها من فضاءات متعددة ستكون مهمة للشباب المبدعين وللراسخين ونهنئ عليه الشعب التونسى والمثقفين والفنانين فى تونس.

وبسؤاله عن رؤيته لتكريمه بالمهرجان قال: تكريمى هو تكريم لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى وهو شرف كبير ولكن الأهم هو بناء الثقة والانفتاح على الفعاليات الثقافية وبوابة على دمقرطة الثقافة العربية وأن تعددية المراكز الثقافية فى العالم العربى أمر مهم جدًا وعلينا على الانفتاح على كل الثقافات لان هذا يحقق مردود شعبى كبير على شعوبنا العربية.