شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفل ليلة رأس السنة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، حفلا غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر الحالى، فى أحد المراكب المطلة على كورنيش النيل، ومن المتوقع أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه المميزة.

يذكر أن هانى شاكر طرح أحدث كليباته الغنائية "وعد منى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد زعيم وتوزيع نادر حمدى، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.

ويتواجد الفنان هانى شاكر حالياً فى المغرب، وحرص على التنزه فى جولة سياحية فى شوارع مدينة فاس المغربية.