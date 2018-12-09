شكرا لقرائتكم خبر عن "بدك إيه".. سعد لمجرد يحتفل بخروجه من السجن بكليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته بعد كل "براءة مؤقتة يأخذها"، يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لمفاجأة جمهوره بإطلاق أجدد أغانيه المصورة "بدك إيه" مساء الإثنين 17 ديسمبر المقبل، كأول رد فعل رسمى منه عقب الإفراج عنه مؤخرًا من أحد سجون فرنسا عقب اتهامه رسميًا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية في مدينة سان تروبيه الساحلية.

ويتكرر السيناريو مرة أخرى بالنسبة للمجرد فى الدعاية لكليبه الجديد، فبعد النجاح المدوى الذى لاقى كليب "let go" الذي أطلقه فور خروجه بإطلاق سراح مؤقت عن نفس التهمة من قبل، وعقب تصدر أغنيته الأخير "كازابلانكا" لتريندات اليوتيوب والسوشيال ميديا، قرر تكرار نفس "التشويق" مع محبيه، بكشفه الغطاء عن أول رد فعل رسمي منه عقب إطلاق سراحه بنشر صورة على موقع انستجرام مفادها "انتظروا أغنيتي المصورة الجديدة "بدك إيه يوم 17 ديسمبر".

تم إطلاق سراح المعلم مساء الأربعاء الماضي، بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية إبان "فضيحة" اغتصابه فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادي الليلية فى سان تروبيه نهاية أغسطس الماضي، وتم إيداعه السجن وقتها بتهمة الاغتصاب وتعد هذه هي المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد في نفس التهمة، بعد إطلاق سراحه منتصف سبتمبر الماضى تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضي الفرنسية وإلباسه حزام ممغنط لتتبعه مع إجباره على تسليم نفسه يوميًا في الدرك الفرنسي، والأهم من ذلك إعلانه كـ"إطلاق سراح مشروط" أي مازال على ذمة التحقيق، وخروجه لم يكن سوى بدفع كفالة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيهًا بالعملة المصرية، ومن ثم تمت إعادته للسجن من جديد بعد استئناف القرار.