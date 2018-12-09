شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف شخص حضروا عروض مهرجان مراكش على مدار 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على الدورة الـ17 للمهرجان الدولى للفيلم والتى شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا وأعلنت لجنة تحكيم الدورة 17 أمس السبت، التي ترأسها المخرج الأمريكي جيمس جراي، جوائز ختام مهجان مراكش، حيث كانت النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش من نصيب فيلم "دجوى" للمخرجة سودابيه مرتضائي (النمسا).

أما جائزة لجنة التحكيم فذهبت إلى فيلم "عاملة تنظيف داخلي" للمخرجة ليلا افيليس (المكسيك)، في حين قررت لجنة التحكيم منح جائزة أفضل إخراج لـفيلم "الحمولة" للمخرج اونين غلافونيت (صربيا).

بينما منح الأعضاء التسعة في اللجنة، جائزتي أفضل دور رجالي وأفضل دور نسائي، لكل من نضال سعدي وإيفا تروبش مكافأة لهما على أدائهما في كل من "في عينيا" (تونس) و"كل شيء على ما يرام "(ألمانيا) على التوالي.

كما توجت الدورة 17 من المهرجان ثلاثة من الأسماء الكبيرة في السينما العالمية إذ حصل كل من روبير دي نيرو، وأنييس فاردا، والجيلالي فرحاتي على النجمة الذهبية للمهرجان تكريمًا لهم على مسيراتهم الفنية.

يحسب لهذه الدورة الـ17، اتاحة الفرصة للقاءات مع كبار السينما العالمية مثل: مارتين سكورسيزي، وروبير دي نيرو، وجييرمو ديل تورو، وتييري فريمو، وأنييس فاردا، ويسري نصر الله، وكريستيان مونجيو

وشهد المهرجان حضور جماهيري وصل الي 100 آلف شخص، على مدار 9 أيام، مختلف العروض والأنشطة بالمهرجان، التي كانت مجانية ومفتوحة أمام الجمهور.