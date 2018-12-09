شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بخروجه من السجن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد أسابيع من أزمته الأخيرة، واتهامه فى قضية اغتصاب، أصبح الفنان المغربى سعد لمجرد، منذ أيام قليلة حرًا، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط، إلا أنه لم يحظ بأى ظهور، لذا فاجئ سعد لمجرد، اليوم الأحد، جمهوره، بصورة من داخل حمام السباحة فى منزله، واكتفى بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو "الحمدلله رب العالمين".



سعد لمجرد

ويذكر أن الفنان المغربى سعد لمجرد، قد خرج من السجن، يوم الخميس الماضى، ليتمتع بحرية مؤقتة بعد الإفراج عنه، بشكل إطلاق سراح مشروط، وذلك عقب إيداعه فى السجن لعدة أسابيع عن تهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى ضاحية سان تروبيه فى جنوب فرنسا.

وأفادت مصادر – حينها - أنه تم إطلاق سراح المعلم، بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية إبان "فضيحة" اغتصابه فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادى الليلية فى سان تروبيه نهاية أغسطس الماضى، وتم إيداعه السجن وقتها بتهمة الاغتصاب.



تدوينة سعد لمجرد

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد فى نفس التهمة، بعد إطلاق سراحه منتصف سبتمبر الماضى تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضى الفرنسية وإلباسه حزام ممغنط لتتبعه، مع إجباره على تسليم نفسه يوميًا فى الدرك الفرنسى.

والأهم من ذلك إعلانه كـ"إطلاق سراح مشروط" أى مازال على ذمة التحقيق، وخروجه لم يكن سوى بدفع كفالة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيهًا بالعملة المصرية، ومن ثم تمت إعادته للسجن من جديد بعد استئناف القرار.