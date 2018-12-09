فيجو مورتنسن يكشف عن تحديات دوره بـ"Green Book" استعدادًا لموسم الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف النجم الأمريكي المرشح للأوسكار فيجو مورتنسن عن التحديات التي واجهها خلال بطولة فيلمه الدرامي "Green Book"، وترشحه لجائزة الجولدن جلوب مؤخرًا كأفضل ممثل في دور كوميدي، إلى جانب ترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم درامي لعام 2018.

وتطرق مورتنسن خلال حديثه مع موقع "The Hollywood Reporter" إلى صعوبة تجسيد شخصية رجل إيطالي يعول عائلته البسيطة يعمل كسائق لأحد العازفين أصحاب البشرة السمراء بفترة الستينات، واللذان يخوضان رحلة يكتشفا خلالها العديد من العوامل المشتركة بينهما على الرغم من العنصرية التي تفشت وقتها.

وقال فيجو: "التمثيل شيئ مخيف للغاية، وعلى الممثل أن يختار بحرص ما يقدمه على شاشة السينما، ولابد من تعاون كل طاقم العمل سويًا للخروج بعمل سينمائي قيم، ولم يكن ليحدث ذلك إلا بعدما ان اتفقنا معاً انا وماهر شالا علي، كما أكد على نجاح الفيلم من خلال إكتمال عناصره وعلى رأسهم مخرج الفيلم بيتر فاريلي.

وحقق فيلم "Green Book" مؤخرًا نجاحًا نقديًا كبيرًا، وعُرض بعدد من المحافل السينمائية العالمية، ورُشح لجوائز منها فوزه بـ"جائزة الجمهور" بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، كما رشح الفيلم لـ5 جوائز جولدن جلوب، أهمها أفضل ممثل في دور كوميدي، وأفضل سيناريو، وأفضل مخرج وأفضل فيلم في العام.

تدور أحداث الفيلم حول عامل إيطالي أمريكي من الطبقة الكادحة يقوم بتوصيل أمريكي ذو أصول إفريقية في جولة بمنطقة جنوب الولايات المتحدة بفترة الستينات.

يذكر أن فيجو مورتنسن حقق مؤخرًا العديد من النجاحات السينمائية، أهمها فيلم "Captain Fantastic" والذي تم عرضه تجاريًا عام 2016، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته.