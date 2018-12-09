نجل عبدالغني السيد لمصراوي: "خناقة تحية كاريوكا تسببت في وفاة والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المهندس محمد نجل الفنان الكبير عبدالغني السيد، إن والده رحل في مثل هذا اليوم عام 1962 عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد تعرضه لجلطة.

وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن والده تعرض لجلطة في قدمه قبل وفاته بعدة شهور، ونصحه الأطباء وقتها بالابتعاد عن الانفعال والعصبية.

وتابع: "في يوم تحية كاريوكا كلمته الساعة 3 الفجر، وقالتله تعالى حالًا طلقني من فايز حلاوة، فبسرعة لبس هدومه ونزل عشان يصلح بينهم".

واستكمل: "تحية كاريوكا كانت سليطة اللسان بشكل كبير، كذلك الحال بالنسبة لزوجها فايز حلاوة، وحينما ذهب والدي لمنزلهما كان الطرفان مصممان على الطلاق، وبدأ والدي في تهدئة الأمور بينهما، واستمر الطرفان في سب بعضهما وتعالت أصواتهما حتى وقع والدي بينهما".

وأشار إلى إنه نقل على الفور لمستشفى العجوزة، بعدما تعرض لانسداد في الشريان التاجي أدى لوفاته بعد 6 ساعات فقط.

عبدالغني السيد واحد من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، له عدد من الأغاني الخالدة أبرزها "ع الحلوة والمرة"، "ياولا يا ولا"، "البيض القمارة"، وغيرها من الأعمال