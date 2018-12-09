أول ظهور لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه .. في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد أيام من إطلاق سراحه، نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة يظهر فيها داخل "حمام سباحة".
وعلق "لمجرد" قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي، الوالد والوالدة الله يخليكم ليا".
وتابع: "كليب أغنيت الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر 2018، بعنوان بدك إيه، الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".
وأُطلق سراح سعد لمجرد منذ أيام، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.
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