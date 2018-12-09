أول ظهور لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه .. في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد أيام من إطلاق سراحه، نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة يظهر فيها داخل "حمام سباحة".

وعلق "لمجرد" قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي، الوالد والوالدة الله يخليكم ليا".

وتابع: "كليب أغنيت الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر 2018، بعنوان بدك إيه، الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".

وأُطلق سراح سعد لمجرد منذ أيام، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.