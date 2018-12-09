المصور الإنجليزي بول كونروي يشيد بفيلم السيرة الذاتية "A Private War"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أشاد المصور الإنجليزي، بول كونروي بفيلم السيرة الذاتية "A Private War" والذي تقوم ببطولته النجمة العالمية روزاموند بايك وتجسد خلاله شخصية الصحفية الأمريكية ماري كولفين، والتي عملت لحساب صحيفة "صنداي تايمز البريطانية"، وقتلت خلال قصف الجيش السوري على مدينة حمص عام 2012.

بول كونروي هو أحد الأصدقاء المقربين لماري كولفين وتشاركا معًا بتغطية عدد من الأحداث السياسية حول العالم، وعبر عن سعادته برؤية صديقته تجسد على شاشة السينما، وعن نجاح الفيلم في توصيل رسالته كون الصحفيين أصبحوا في خطر كبير.

ويجسد شخصية "بول كونروي" بأحداث الفيلم النجم جيمي دورنان بطل سلسلة أفلام الرومانسية "Fifty Shades of Grey"، وكتب كونروي لموقع "The Hollywood Reporter" قائلاً "الصحافة هي مهنة تحت خط النار من الأخبار الزائفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والفيلم يمنح الفرصة في عودة الأمل والمهنية خلال هذه الفترة العصيبة".

وعرض الفيلم مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية، كما رشح لجائزتي جولدن جلوب هما أفضل ممثلة في دور رئيسي، وأفضل أغنية، وسط إشادة من قبل عدد من النقاد والسينمائيين العالميين بدور روزاموند بايك الاستنثائي كواحد من أفضل أدوارها السينمائية بمسيرتها.

يذكر أن النجمة الأمريكية روزاموند بايك حققت العديد من النجاحات السينمائية مؤخرًا، أهمها فيلم "Gone Girl" عام 2014، للمخرج العالمي ديفيد فينشر، والذي حصلت من خلاله على ترشيح الأوسكار الأول لها بمسيرتها كأفضل ممثلة في دور رئيسي.