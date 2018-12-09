حسين زين كتبت - انس الوجود رضوان: عقدت الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية اليوم اجتماعها بتونس حيث اجريت عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي لدورة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد وقد اسفرت النتائج عن الاختيار بالاجماع علي استمرار الاستاذ محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية، واختير بالاجماع سعد جريس وقد اسفرت النتائج عن الاختيار بالاجماع علي استمرار الاستاذ محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية، واختير بالاجماع سعد جريسمن السعودية نائبا اول لرئيس الاتحاد كما اختير بالاجماع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام نائبا ثان لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية . كما اسفرت النتائج عن استمرار المهندس عبدالرحيم سليمان مديرا عاما لاتحاد اذاعات الدول العربية.

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين نائبا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .