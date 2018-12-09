شاهد.. زياد برجي يروج لفيلمه الجديد "مهراجا"

برجي زيدان

كتبت - إيمان العوضي

روج الفنان اللبناني زياد برجي، لفيلمه الجديد "مهراجا"، حيث قام بنشر البوستر الخاص بالفيلم تمهيدًا لعرضه قريبا، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق برجي قائلا: "لا أستطيع الإنتظار"، وقد ظهر بالصورة وهو يقوم بحركه راقصه برفقه الفنانه اللبنانيه داليدا خليل، حيث سيلعب دور الأمير الهندي الذي يأتي من نيودلهي

ليتعرف على داليدا، ويقع في حبها لكن تقابله عقبه في طريق حبه.

يشار إلي أن فيلم "مهراجا" بطوله زياد برجي، داليدا خليل، جوليا قصار، إيلي متري، عباس جعفر، دانا حلبي، تأليف رافي وهبي، وإخراج فادي حداد.

