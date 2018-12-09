بعد حصولها على جائزة "ألبوم العام" .. شيرين توجه رسالة لجمهورها

شيرين

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فوزها بجائزة ألبوم العام من خلال مسابقة "Apple music"

بأحدث ألبوماتها "نساي"، وعلقت كاتبة: "شكرا لأنكم جعلتم ذلك يتحقق".

يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرا ألبوم "نساي" ويضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".



