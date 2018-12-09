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شيرينكتب - أحمد أيوب:
أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فوزها بجائزة ألبوم العام من خلال مسابقة "Apple music"بأحدث ألبوماتها "نساي"، وعلقت كاتبة: "شكرا لأنكم جعلتم ذلك يتحقق".
يذكر أن "شيرين" طرحت مؤخرا ألبوم "نساي" ويضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصولها على جائزة "ألبوم العام" .. شيرين توجه رسالة لجمهورها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .