وزير الثقافة تنعي المخرج الشاب أحمد السيد

المخرج الشاب أحمد السيد نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بالوزارة الفنان والمنتج الفني أحمد السيد مدير مسرح الطليعة السابق والمسرح الكوميدي حاليا الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وقالت وزير الثقافة إن المسرح المصري فقد أحد الفنانين الشباب المخلصين والمبدعين الذي قدم العديد من الأعمال المتميزة في مجاله. يذكر أن الراحل أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مخرجا ومساعد إنتاج واخراج في بعض الأعمال السينمائية.

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