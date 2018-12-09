فن ومشاهير

بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز المليون مشاهدة بـ"Project Dreams"

0 نشر
0 0

بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز المليون مشاهدة بـProject Dreamsمارشميلو

كسرت أغنية "Project Dreams" للدي جي و المغني العالمي مارشميلو، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أن طرحهاعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب.

يذكر أن النجم مارشميلو طرح مؤخراٌ أغنية "باين حبيت" مع الهضبة عمرو دياب، و هي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

من كلمات و ألحان عمرو مصطفي، وعبر النجم مارشميلو عن سعادته لتعاونه مع الهضبة عمرو دياب بسبب شهرته في الشرق الأوسط، ويعتبر ذلك أول تعاون له مع فنان عربي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز المليون مشاهدة بـ"Project Dreams" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى