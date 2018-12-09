بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز المليون مشاهدة بـ"Project Dreams"

مارشميلو
كسرت أغنية "Project Dreams" للدي جي و المغني العالمي مارشميلو، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أن طرحهاعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمييوتيوب.
يذكر أن النجم مارشميلو طرح مؤخراٌ أغنية "باين حبيت" مع الهضبة عمرو دياب، و هي
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