بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز المليون مشاهدة بـ"Project Dreams"

كسرت أغنية "Project Dreams" للدي جي و المغني العالمي مارشميلو، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد أن طرحهاعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب.

يذكر أن النجم مارشميلو طرح مؤخراٌ أغنية "باين حبيت" مع الهضبة عمرو دياب، و هي

من كلمات و ألحان عمرو مصطفي، وعبر النجم مارشميلو عن سعادته لتعاونه مع الهضبة عمرو دياب بسبب شهرته في الشرق الأوسط، ويعتبر ذلك أول تعاون له مع فنان عربي.