حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

حسين زين كتبت- أنس الوجود رضوان: يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية فى دورتها العادية الثامنة والثلاثين وأعمال المكتب التنفيذي للاتحاد فى دورته المائة والتى تعقد بتونس فى الفترة من ٨ – 12 ديسمبر الجاري. فى الفترة من ٨ – 12 ديسمبر الجاري. ويبحث حسين زين خلال مشاركته بالاجتماعات سُبل تنشيط التعاون الاعلامي مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد والتنسيق الدائم والفاعل بهدف تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك بما يخدم مختلف قضايا وطننا العربي. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد بحث العديد من الملفات ومناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مختلف الأنشطة الإعلامية لاتحاد إذاعات الدول العربية.

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