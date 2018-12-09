بالفيديو.. ضيف "قهوة أشرف" يرسم شيماء سيف بالنار

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شيماء سيفكتب - أحمد أيوب:
نشرت شاشة الحياة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، الإعلان التشويقي لحلقة الثلاثاء المقبل من برنامج "قهوة أشرف"، ويستضيف فيها الفنانأشرف عبد الباقي، الفنانة شيماء سيف، وظهر في الإعلان التشويقي ملامح من حوار أشرف عبد الباقي
يذكر أنه يعرض البرنامج الساعة 10 مساء الثلاثاء على شاشة الحياة.
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