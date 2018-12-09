بالفيديو.. ضيف "قهوة أشرف" يرسم شيماء سيف بالنار

شيماء سيف

كتب - أحمد أيوب:

نشرت شاشة الحياة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، الإعلان التشويقي لحلقة الثلاثاء المقبل من برنامج "قهوة أشرف"، ويستضيف فيها الفنان

أشرف عبد الباقي، الفنانة شيماء سيف، وظهر في الإعلان التشويقي ملامح من حوار أشرف عبد الباقيوشيماء سيف، مثل حديثها عن حياتها قبل وبعد الزواج، ويظهر أيضا أحد ضيوف البرنامج وهو يرسم شيماء سيف باستخدام النار.

يذكر أنه يعرض البرنامج الساعة 10 مساء الثلاثاء على شاشة الحياة.