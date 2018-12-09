بالصور.. كواليس استعداد محمد منير لحفل الكوميسا اليوم بشرم الشيخ

اختتم الكينج محمد منير، منذ قليل، بروفات الحفل المقرر، أن يحييه مساء اليوم الأحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، والمُقام بمناسبة افتتاح فعاليات مؤتمر الكوميسا، الذيتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للمنظمة.
ويصعد منير على مسرح الحفل للعام الثاني على التوالي، في تمام
يذكر أن يحضر الحفل رؤساء الدول المشاركة بالمؤتمر، المُقام تحت شعار إفريقيا 2018.
جدير بالذكر أن أستعد منير ببروفات على مدار يومين الأحد والاثنين الماضيين، بمشاركة فرقته وبقيادة الموزع الموسيقي شريف نور.
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