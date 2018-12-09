شاهد.. أول تصريح من سعد لمجرد بعد خروجه من السجن

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له وشكر فيها من واساه في محنته، وذلك خلال فترة تواجده في السجن لاتهامه بقضايا اغتصاب فتاتين فرنسيتين.

وأكد في منشوره أنه سوف يطرح كليبا جديدا له مساء يوم 17 ديسمبر الجاري، بعنوان

"بدك إيه" كأول عمل له بعد الخروج من السجن.

وعلق على صورته قائلًا: «الحمد لله رب العالمين .. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد و الركراكي .. الوالد والوالدة

الله يخليكم ليا وتستمر الحياة .. كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب».

يذكر أن كان سعد لمجرد، خرج من السجن في فرنسا للمرة الثانية، بعد اعتقاله بسبب قضايا اغتصاب، القضية الأولى متهم فيها بالتعدي على الفتاة الفرنسية لورا بريول، والثانية متهم فيها بالتعدي على فتاة فرنسية من أصول مغربية.



