بالفيديو.. محمد منير يقترب من المليون مشاهدة بـ"طاق طاقية"

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محمد منير
اقتربت أغنية "طاق طاقية" ، للكينج محمد منير من تحقيق المليون الأول، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمدمرزوق، و ألحان محمد رحيم، و توزيع أسامة الهندي.
يذكر أن المطرب محمد منير يستعد لإحياء حفله الفنى اليوم
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