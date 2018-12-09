بالفيديو.. محمد منير يقترب من المليون مشاهدة بـ"طاق طاقية"

محمد منير

اقتربت أغنية "طاق طاقية" ، للكينج محمد منير من تحقيق المليون الأول، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد

مرزوق، و ألحان محمد رحيم، و توزيع أسامة الهندي.

يذكر أن المطرب محمد منير يستعد لإحياء حفله الفنى اليوم

فى مدينة شرم الشيخ عقب مؤتمر إفريقيا 2018 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان يوم السبت الماضي أولى أيام انعقاده، كما سيتم طرح ألبومه الجديد بعنوان "وطن" فى الأسواق خلال أيام قليلة المقبلة.