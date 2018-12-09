النجمة الأمريكية بلانكا بلانكو تعجب بسائق تاكسي مغربي.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع فني عالمي يوم السبت، 8 ديسمبر، فيديو للممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة بلانكا بلانكو، تتحدث فيه مع سائق تاكسي مغربي أثناء زيارتها لمدينة مراكش في المغرب، حيث أعربت النجمة العالمية عن اندهاشها من تصرف السائق الذي يخصص سيارته لتوصيل ذوي الأحتياجات الخاصة دون مقابل مادي، قائلة إنه ألهمها بشدة.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، قد صدمت متابعى حفل توزيع جوائز “Golden Globes” لعام 2018، الذى أقيم فى بيفرلى هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، حيث كسرت القاعدة تقريبا بعد ظهورها بفستان أحمر مثير، وعاري، على السجادة الحمراء في الوقت الذي ظهرت فيه كل نجمات هوليوود باطلالات سوداء لمواجهة الأعتداءات الجنسية والتحرش.

وحصدت بذلك بلانكا، الكثير من الانتقادات من قبل المعنيين بالأزياء والموضة والذين وصفوها بانها باحثة عن إثارة الجدل كعادتها، وما زاد الانتقادات أنها تجاهلت تماما ارتداء اللون الأسود تضامنا مع حركة “Time’s Up” الهادفة للتصدى للتحرش والاعتداءات الجنسية.