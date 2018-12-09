شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله ووائل إحسان يجتمعان فى "ليلة العيد" من نوعية اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤلف أحمد عبد الله لـ"الخليج 365"، عن فيلم جديد يقوم بتحضيراته حاليًا بعنوان "ليلة العيد"، ويتولى إخراجه المخرج وائل إحسان، موضحًا أن الفيلم تدور فى يوم واحد بشكل درامى يناقش قهر المراة فى جميع مراحل عمرها منذ طفولتها وسن المراهقة وحينما تتزوج فى فترتها الأولى من الزواج، والمرأة بعدما تنجب ويكون لديها أولاد.

ولفت عبد الله، إلى أن أحداث الفيلم تعتمد على 7 بطلات رئيسية يتم ترشيحهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تقفيل السيناريو ووضع الخطوط النهائية للعمل، وذلك تمهيدًا لانطلاق التصوير.

ويعد الفيلم ثانى تعاون بين أحمد عبد الله ووائل احسان فى الأفلام التى تنتمى لنوعية اليوم واللوكيشن الواحد بعدما قدما سويًا فيلم "ساعة ونصف" قبل 5 سنوات وشارك فى بطولته العديد من الفنانين.

يشار إلى أن أخر أعمال المؤلف أحمد عبد الله السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجة الحسن" للنجمة ليلى علوى وباسم سمرة ومنة شلبى محمد فراج وأحمد داوود للمرخج يسرى نصر الله والذى شارك فى أكثر من مهرجان.