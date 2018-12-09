شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مين الطفلة اللى شايلاها الفنانة الراحلة شادية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرحل الفنانين، وتظل ذكراهم باقية فى أذهان وقلوب جماهيرهم، التى تخلدها أعمالهم الفنية المتميزة، وبالحديث عن الإبداع والفن الراقى، لا يغفل أحد هنا ذكر نجوم القرن الماضى، سواء المطربين أو الممثلين، ومن أمثال هذا، الفنانة القديرة شادية، وكوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهم كثيرين.

وللفنانة شادية، على وجه التحديد من بين هؤلاء النجوم، مكانتها الخاصة لدى عشاقها من الجمهور، اللذين مازالوا يتذكرونها بأفلامها وأغانيها وصورها بعد مرور ما يزيد عن عام على رحيلها، حيث توفت فى 28 نوفمبر 2017، عن عمر يناهز 86 عامًا.



الفنانة شادية تحمل ابنة شقيقها

وإحياءً لذكرى النجمة الراحلة شادية، تداول عشاق "دلوعة السينما"، صورة فى شبابها، وهى تحمل ياسمين شاكر ابنة شقيقها محمد شاكر، والصورة الملتقطة بالأبيض والأسود، تظهر فيها النجمة، وهى تحمل ابنة شقيقها المولودة حديثًا، وتدللها وتقبلها برقة وحب وحنان.