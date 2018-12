شكرا لقرائتكم خبر عن هنا ملحس تحتفل بألبومها الجديد "ناسى" فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الأردنية هنا ملحس للاحتفال بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "ناسى"، وسط جمهورها الأردني، عبر حفل موسيقى كبير على مسرح الشمس فى قلب العاصمة الأردنية عمان، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وتعد ملحس من أبرز أصوات الإندى ميوزيك فى الأردن، انطلقت فى مشوارها الموسيقى منذ قرابة 8 سنوات، بإطلاق ألبومها الأول "Shapeshift"، الذى بدأت به رحلتها باللغة الإنجليزية، ضم أغنية "God for a day"، وديو أغنية "تروح" مع الموسيقى يزن روسان. وحفرت اسمها فى الساحة الغنائية بشكل أعمق بعده بعامين بألبومها الثانى والأكثر نجاحًا جماهيريًا "the Overthinkers"، بأشهر أغانيها "How We Love"، وأغنيتى "Just a Dream" و"Run"، وأطلت مؤخرًا بآخر أغانيها بالعربى "ناسى".