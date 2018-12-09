شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى الرعب.. شاهد أول تريلر لفيلم BrightBurn والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة أول تريلر لفيلم الرعب BrightBurn، المقرر طرحه يوم 24 مايو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم BrightBurn من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، ومن بطولة إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجوري آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجي، بيكى واهلستروم، إليزابيث بيكا، كريستيان فينلايسون.
الفيلم يدور حول فكرة وصول طفل من عالم أخر إلى الأرض، وبدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية، أثبت أنه شيء أكثر شرًا، الفيلم يدور فى إطار رعب تشويقى.
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