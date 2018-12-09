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احتفاء ببوركينا فاسو كضيف شرف افريقي لايام قرطاج المسرحية

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احتفاء ببوركينا فاسو كضيف شرف افريقي لايام قرطاج المسرحيةصورة ارشيفية

خصصّت إدارة الدورة 20 لمهرجان أيام قرطاج المسرحيّة يوم 11 ديسمبر 2018 للإحتفاء بالمسرح البوركيني بقاعة "سينما الأفريكا" حيث سيتمّ تقديم العروض المشاركة من بوركينا فاسو

إلى جانب إقامة محاضرة حول المسرح البوركيني يديرها الدكتور بروسبار كومباوري.

 

الجدير بالذكر انه انطلق مساء امس الدورة 20 لأيّام

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قرطاج المسرحيّة في أجواء احتفاليّة بمناسبة مرور 35 على تأسيسه،  تحت شعار "استنطاق ذاكرة المهرجان"، كما تسجّل الدورة حضورا لافتا للعروض الإفريقيّة ضمن المسابقة الرسميّة والعروض الموازية كما يكرّم ويتوّج عددا من المسرحيّين الأفارقة.

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