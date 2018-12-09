احتفاء ببوركينا فاسو كضيف شرف افريقي لايام قرطاج المسرحية

صورة ارشيفية
خصصّت إدارة الدورة 20 لمهرجان أيام قرطاج المسرحيّة يوم 11 ديسمبر 2018 للإحتفاء بالمسرح البوركيني بقاعة "سينما الأفريكا" حيث سيتمّ تقديم العروض المشاركة من بوركينا فاسوإلى جانب إقامة محاضرة حول المسرح البوركيني يديرها الدكتور بروسبار كومباوري.
الجدير بالذكر انه انطلق مساء امس الدورة 20 لأيّام
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