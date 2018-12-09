تعرف علي موعد جنازة وعزاء المنتج أحمد السيد

المنتج الراحل أحمد السيد

كتب - أحمد أيوب:

تشيع جنازة الفنان والمنتج الفني الراحل أحمد السيد، غدا الاثنين من مسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء مساءً بمسجد عمر مكرم.

وكان المنتج الفني أحمد السيد، تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ومن ضمن أعمال الراحل أحمد السيد، توليه إدارة فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، والتي أحدث بها نقلة على مستوى الإنتاج وإقبال الجمهور كانت محط أنظار الجميع.