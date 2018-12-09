شيماء سيف تنعي الراحل أحمد السيد

شيماء سيف

نعت النجمة شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، المنتج الراحل أحمد السيد، قائلة: "الله يرحمك برحمته

الواسعة ويصبر اهلك وإحبابك".

يذكر ان رحل عن عالمنا صباح اليوم مدير المسرح الكوميدي

الفنان أحمد السيد، بعد صراع مع المرض وقد كان تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، نقل على إثرها المستشفى، بعدما أصيب بغيبوبة كبدية استمرت حتى رحيله اليوم.