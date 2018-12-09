فن ومشاهير

شيماء سيف تنعي الراحل أحمد السيد

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شيماء سيف

نعت النجمة شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، المنتج الراحل أحمد السيد، قائلة: "الله يرحمك برحمته

الواسعة ويصبر اهلك وإحبابك".

يذكر ان رحل عن عالمنا صباح اليوم مدير المسرح الكوميدي

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الفنان أحمد السيد، بعد صراع مع المرض وقد كان تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، نقل على إثرها المستشفى، بعدما أصيب بغيبوبة كبدية استمرت حتى رحيله اليوم.

 

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