شيماء سيف تنعي الراحل أحمد السيد

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شيماء سيف
نعت النجمة شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، المنتج الراحل أحمد السيد، قائلة: "الله يرحمك برحمتهالواسعة ويصبر اهلك وإحبابك".
يذكر ان رحل عن عالمنا صباح اليوم مدير المسرح الكوميدي
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