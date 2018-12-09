شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

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نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن ما يتردد حول أزمة حكم مباراة الأهلى والترجي في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الترجي ونفي عنه تهمة الرشوةمن جانب النادي الأهلي.
وقال نبيل ردا على أحد متابعيه: "البينالتي الثاني لم يحتسبه، بل الـvar هو من استدعاه ليلفت نظره إلى ما تم في منطقة الجزاء
يذكر أن نبيل الحلفاوي عرض له في رمضان الماضى مسلسل أمر واقع مع كريم فهمى ونجلاء بدر.
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