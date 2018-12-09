شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

نبيل الحلفاوي

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن ما يتردد حول أزمة حكم مباراة الأهلى والترجي في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الترجي ونفي عنه تهمة الرشوة

من جانب النادي الأهلي.

وقال نبيل ردا على أحد متابعيه: "البينالتي الثاني لم يحتسبه، بل الـvar هو من استدعاه ليلفت نظره إلى ما تم في منطقة الجزاء

وبعدين مرتشي إيه ده اللي يحسب علينا بنالتي بهدف على أرضنا يحتسب باثنين في حالة التساوي (وهو ما أفقدنا البطولة بالفعل) خاصة إن فيها كلام لأنها نتيجة اصطدام الحارس بالمهاجم".

يذكر أن نبيل الحلفاوي عرض له في رمضان الماضى مسلسل أمر واقع مع كريم فهمى ونجلاء بدر.