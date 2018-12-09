رابح صقر يحيي حفل رأس السنة في القاهرة

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رابح صقركتب - أحمد أيوب:
يحيي النجم السعودي رابح صقر، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري حفل غنائي ، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة على هامش الاحتفالات برأس السنة، ومن المتوقع أنيشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
ويقدم رابح خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها
يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية عام 1982 محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى السعودية والوطن العربى.
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