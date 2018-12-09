رابح صقر يحيي حفل رأس السنة في القاهرة

رابح صقر

كتب - أحمد أيوب:

يحيي النجم السعودي رابح صقر، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري حفل غنائي ، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة على هامش الاحتفالات برأس السنة، ومن المتوقع أن

يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ويقدم رابح خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها

"ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" وغيرها.

يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية عام 1982 محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى السعودية والوطن العربى.