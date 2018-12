في عيد ميلاده الـ 65.. 10معلومات لا تعرفها عن جون مالكوفيتش

جون مالكوفيتش

كتب - أحمد أيوب:

يحتفل النجم الأمريكي المرشح للأوسكار جون مالكوفيتش، اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 65، وهو أحد أهم نجوم السينما الأمريكية طوال تاريخها، صاحب العديد من النجاحات سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي.

وفي هذا التقرير التالي نستعرض لكم 10 معلومات عن جون مالكوفيتش:

1. كُرم بالدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

2. من أفلامه المفضلة "Citizen Kane" 1941، "It’s a Wonderful Life 1946، و "This is Spinal Tap" 1984.

3. أول ممثل يحصل على جائزة من

"جمعية نيويورك للنقاد" لتجسيد شخصيته الحقيقية بأحداث فيلم "Being John Malkovich" عام 1999.

4. عُرض عليه المشاركة بفيلم الأبطال الخارقين "Spider- Man" عام 2002.

5. يمتلك مطعمًا وناديًا ليليًا في البرتغال.

6. من أصدقائه المقربين الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو وعملا معًا بأكثر من عمل سينمائي منهم "The Man in the Iron Mask" عام 1998، و"Les Misaerables" عام 2000، وفيلم "Napoleon" عام 2002.

7. تم اختياره كأحد النجوم

المنتظرين في عام 1984.

8. اختير من قبل مجلة "Empire" كواحد من أهم 100 نجم سينمائي في التاريخ عام 1995.

9. كشف عن فيلم بعنوان "100 Years" وهو الفيلم الذي لن يتمكن أحد من مشاهدته وسيتم طرحه تجاريًا عام 2115.

10. رُشح وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، منها ترشحه مرة وحيدة لجائزة البافتا كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلمه "In the Line of Fire" عام 1993، وترشح لثلاثة جوائز جولدن جلوب أعوام 1986، 1994، و1995، كما ترشح لجائزتين أوسكار هما أفضل ممثل مساعد عن أدواره بفيلمي "Places in the Heart" عام 1984، وفيلم "In the Line of Fire" عام 1993.​