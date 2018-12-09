بالصور.. أصالة تكشف تفاصيل حفلها بالقاهرة الجديدة

أصالة كتب - أحمد أيوب: نشرت النجمة أصالة، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، الصور الكاملة لحفلها الذى قامت بإحياؤة على مسرح أحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة . بالقاهرة الجديدة . يذكر ان الفنانة أصالة نصري، قامت بإحياء حفل غنائي ضخم شهد إقبال جماهيري كبير وقدمت خلاله العديد من أغانيها المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور.

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