شاهد.. لقاء سويدان تهنئ مي كساب بعيد ميلادها

لقاء سويدان

كتب - أحمد أيوب:

هنأت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صديقتها الفنانة مي كساب، بعيد ميلادها الـ 37، قائلة: "سنة حلوة يا جميل، عيد ميلاد سعيد مي الجميلة".

يذكر أن مي كساب من مواليد 8 ديسمبر 1981، شاركت لأول مرة في دويتو غنائي بعنوان "غمض عنيك" مع المطرب السوري مجد القاسم، لتنطلق بعدها في مجال الفن، حيث

قدمت عددا من الألبومات بالإضافة لعدد من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون أبرزها "بلطية العايمة"، "طلق صناعي"، "حلم عزيز"، وغيرها.