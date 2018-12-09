شاهد.. لقاء سويدان تهنئ مي كساب بعيد ميلادها

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لقاء سويدانكتب - أحمد أيوب:
هنأت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صديقتها الفنانة مي كساب، بعيد ميلادها الـ 37، قائلة: "سنة حلوة يا جميل، عيد ميلاد سعيد مي الجميلة".
يذكر أن مي كساب من مواليد 8 ديسمبر 1981، شاركت لأول مرة في دويتو غنائي بعنوان "غمض عنيك" مع المطرب السوري مجد القاسم، لتنطلق بعدها في مجال الفن، حيث
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