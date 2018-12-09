جورج وسوف يستعد لاحياء حفل غنائي بالسويد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد سلطان الطرب والمطرب السوري جورج وسوف، لحفل غنائى ضخم بالسويد يوم 23 ديسمبر الجارى فى أحد الفنادق بدولة السويد، حيث من المقرر أن يقدم، جورج وسوف العديد من الأغانى الطربية خلال الحفل منها “طبيب جراح”، و”بيسألونى عليك” وغيرها من أغانيه الشهيرة.

وكان جورج وسوف، قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان “ملكة جمال الروح”، على طريقة الفيديو كليب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويسجل أيضا جورج وسوف أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان “أمال أنا فين”، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف، قد أطلق، مؤخرا، عبر تطبيق أنغامى أغنية “ملكة جمال الروح” وهى من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، وهى من إخراج جاد شويرى، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ملكة جمال الروح والعين والقلب تيجى السنين وتروح وإنتى اللى جوة القلب وأنا لو أعيش عمرى وحياتى من تانى فى كل لحظة أقول إنتى اللى ملكانى.