كلوديا حنا تشارك في «يوم العرض»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

إنتهت الفنانة والمطربة العراقية الشابة كلوديا حنا، من تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد “يوم العرض” المقرر عرضه خلال أجازة نصف العام، الدراسي المقبله، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الشباب ويشارك فيه الفنانين احمد صيام وايهاب فهمي ومن تأليف ايهاب ناصر.

ومن المقرر أن تجسد كلوديا حنا، ضمن أحداث العمل شخصية عاملة نظافة تحاول أن تعيش حياتها بالحلال وتعمل في مسرح تدور فيه الأحداث الرئيسية بالفيلم حيث تنطلق الأحداث من عملية نصب تحدث داخل أحد المسارح، فيما صور الفيلم بالكامل داخل مسرح النهار حيث تدور الأحداث في موقع واحد، ومن خلال شخصية جملات عاملة النظافة تقدم كلوديا نفسها للجمهور المصري في السينما بشكل مختلف.

والجدير بالذكر أن كلوديا حنا ممثلة ومغنية وعارضة أزياء، تم اختيارها كملكة جمال العرب سنة 2006 وقد قامت بطرح عدد من الأغاني منها أحبك، بندم قوي، تجافيني .. وغيرها كما شاركت في فيلم سطو مثلث، ومسلسل أزمة نسب.